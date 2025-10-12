От ГЕРБ очакват законопроектът на „Има такъв народ“, предвиждащ затвор за всеки, който публикува лична информация за физическо лице , да бъде изтеглен. Заявка за това беше направена още в петък, но към момента проектът за промяна на наказателния кодекс остава в деловодството на Народното събрание.

Деница Сачева от партията коментира, че в разговорите с колегите от ИТН е било постигнато разбирателство за проблемите в законопроекта, които изискват нови текстове и сериозно обществено обсъждане.

„Нашият председател и лидер на партията много ясно заяви, че ние няма да подкрепяме законопроекти, които са свързани с ограничаване на свободата на словото“, добави Сачева.

Редактор: Румен Лозанов