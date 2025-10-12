-
От партията предупреждават, че няма да подкрепят текстове, които ограничават свободата на словото
От ГЕРБ очакват законопроектът на „Има такъв народ“, предвиждащ затвор за всеки, който публикува лична информация за физическо лице, да бъде изтеглен. Заявка за това беше направена още в петък, но към момента проектът за промяна на наказателния кодекс остава в деловодството на Народното събрание.
Борисов: Слави Трифонов разбра проблема и оттегля законопроекта за намеса в личния живот без съгласие
Деница Сачева от партията коментира, че в разговорите с колегите от ИТН е било постигнато разбирателство за проблемите в законопроекта, които изискват нови текстове и сериозно обществено обсъждане.
Слави Трифонов: В България разбираме свободата на словото с измислици и пошлости
„Нашият председател и лидер на партията много ясно заяви, че ние няма да подкрепяме законопроекти, които са свързани с ограничаване на свободата на словото“, добави Сачева.Редактор: Румен Лозанов
