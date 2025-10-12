Николай Бухалов е двукратен олимпийски шампион по кану и един от най-ярките български спортисти. Той живее в Пловдив, където отговоря за спорта в общината. В „Близо до спорта” той показа някои от емблематичните места за активни дейности в града, разказа за шампионския дух и бъдещето на спорта в Пловдив.

Едно от местата за спорт е Гребния канал. За Бухалов той е част от любимия му спорт.

Пловдив също така има и римски стадион.

Николай Бухалов за златните медали от Олимпиадата по кану-каяк през 1992 г.

„Пловдив е спортен град и го е доказал с историята си. Тук се намира и Алеята на славата с всички олимпийски медалисти, а те не са малко. Идеята е да я продължим и със световните”, разказа Бухалов.

Той посочи още, че в училищата се изграждат много салони и зали, за да бъде спортът близо до учениците.

Друго съоръжение е плувния комплекс „Младост”.

Младежкият център е друга локация, на която деца и младежи могат да бъдат активни.

Бухалов каза, че все повече деца и млади искат да спортуват.

