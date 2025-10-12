-
Пакистан затвори граничните си пунктове с Афганистан след сблъсъци и размяна на огън
-
Спортни новини (12.10.2025 - обедна емисия)
-
Майка и дъщеря организират безплатни аеробни тренировки за хора в неравностойно положение
-
Васил Димитров: Не стигнахме до Газа, успяхме да привлечем вниманието на света
-
„Нищо лично”: Българският Индиана Джоунс
-
Интелигентна пешеходна пътека с изкуствен интелект ще бъде изградена в Бургас
Той е един от най-ярките български спортисти
Николай Бухалов е двукратен олимпийски шампион по кану и един от най-ярките български спортисти. Той живее в Пловдив, където отговоря за спорта в общината. В „Близо до спорта” той показа някои от емблематичните места за активни дейности в града, разказа за шампионския дух и бъдещето на спорта в Пловдив.
Едно от местата за спорт е Гребния канал. За Бухалов той е част от любимия му спорт.
Пловдив също така има и римски стадион.
Николай Бухалов за златните медали от Олимпиадата по кану-каяк през 1992 г.
„Пловдив е спортен град и го е доказал с историята си. Тук се намира и Алеята на славата с всички олимпийски медалисти, а те не са малко. Идеята е да я продължим и със световните”, разказа Бухалов.
Той посочи още, че в училищата се изграждат много салони и зали, за да бъде спортът близо до учениците.
Друго съоръжение е плувния комплекс „Младост”.
Младежкият център е друга локация, на която деца и младежи могат да бъдат активни.
Бухалов каза, че все повече деца и млади искат да спортуват.
Целия разговор гледайте във видеото.
Последвайте ни