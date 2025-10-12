Седмица след големите поражения от бедствието по Черноморието. Бедственото положение в Елените е удължено, водата е негодна за пиене, щетите се описват, а вече стана ясно, че хотелът, построен върху коритото на реката, ще бъде съборен. В рубриката „Историите на Мария Йотова“ търсим причините за наводнението, което отне четири живота.

"Темата на NOVA": Където е текло, пак ще тече (ВИДЕО)

Хората, с които се среща Мария Йотова, правят много специфични замервания и събират данни - изследват на терен десетките други реки, които вече не са реки, а върху тях се строи поголовно.

След бедствието в „Елените”: Учени търсят причините за потопа

Как изглежда перфектната рецепта за бедствие и къде другаде има проблеми, които се правим, че не виждаме? Отговорите на този въпрос ще намерите във видеото.

