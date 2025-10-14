Снимка: БТА
От информационната служба на МС съобщиха, че заседанието, насрочено за сряда, няма да се проведе
Министър-председателят Росен Желязков отменя насроченото за сряда заседание на Министерския съвет, съобщиха от правителствената информационна служба.
Насроченото заседание трябваше да е редовно за кабинета и за него беше обявен дневен ред в 24 точки. Министрите трябваше да обсъдят акционерното участие на държавата в капитала на „София Тех Парк”, Комисията за регулиране на съобщенията и други теми.
Борисов: Не виждам място на ГЕРБ в такова управление
„Повече кворум в парламента няма да правим“, заяви малко по-рано лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на среща с парламентарната група на ГЕРБ-СДС и с премиера Росен Желязков в централата на партията. Той изпрати народните представители от ГЕРБ по родните им места.
Борисов добави, че не вижда мястото на ГЕРБ в такова управление.Редактор: Мария Барабашка
