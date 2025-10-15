Предстои ли политическа и парламентарна криза? Предстоят ли ни предсрочни парламентарни избори преди президентските? Темата коментираха в предаването „Твоят ден” политолозите доц. Петър Чолаков и Боян Стефанов.

Вчера Бойко Борисов постави под въпрос участието на ГЕРБ в управленската коалиция, а днес парламентът не успя да събере кворум, за да започне работа.

„Това показва, че законодателната власт е блокирана”, заяви доц. Чолаков. „Вероятно всички преживяват драмата, която се разигра вчера: дали е пантомима, дали мелодрама с чупенето на ръце, за гърба му, който бил голям и хлъзгав и т.н. Ясно е, че в управляващото мнозинство има вътрешни терзания. Те са свързани с това, че всички изглеждат много силно подредени и зависими пред стаята на Пеевски и това започва много да им тежи – и на ИТН, и на БСП, и на ГЕРБ”, коментира доц. Петър Чолаков.

Как отеква вотът в Пазарджик по върховете на властта

„Според мен през медиите се тиражират 1-2 мантри, които не са правилни”, заяви Боян Стефанов. „Нека започнем с алтернативен прочит на ситуацията в Пазарджик. Мнозина говорители изказват мнението, че партия ГЕРБ е „изядена”. Какво е „изядено”. На последните местни избори е имала четирима общински съветници, сега – трима. ГЕРБ от много години не е водеща партия в Пазарджик”, каза Стефанов.

„Вчера две различни социологически агенции дадоха различни прогнози за националната състояние на предполагаемата подкрепа за партиите и лидерът на ГЕРБ много добре знае това”, каза Стефанов.

„Пазарджик е един тест, това е полигон, какво ще става от там нататък. Моята теза е, че Пеевски е овладял съдебната система, включително прокуратурата, и практически диктува процесите в изпълнителната и законодателна власт. Оттук нататък какво може да го спре?. Социологически агенции ги дават вече втора политическа сила”, каза доц. Чолаков.

„Пеевски като лидер на партия, като народен представител, срещу него има граждани и политически партии, които са настроени срещу него и искат да му попречат да консумира власт. В раздробената ни партийна система всеки има нужда от коалиционен партньор, но особено „Ново начало”. ГЕРБ-СДС също имат нужда от съюзници и си го признават. Но зависимостта на „Ново начало” е по-голяма. Ако „Ново начало” чрез някой друг може да участва в управление, в по-малка степен може само. Да не преекспонираме с религиозна жар всемогъществото на този политически субект. Това е партия, явява се на избори, постига някакви значими резултати, където може, където има социална база”, коментира Стефанов.

Според доц. Чолаков Борисов няма полезен ход пред себе си, но трудно би се съгласил Пеевски да стане вицепремиер.

„Ако се стигне не до театрален, а реален сблъсък между Борисов и Пеевски, ще се стигне и до избори. За мен е логично да се добута до еврозоната”, смята доц. Чолаков.

„Скептичен съм, че управлението ще се разпадне до тогава, но може да има затруднения в парламентарната дейност”, коментира Боян Стефанов. „Избори ще има, скептичен съм това да стане в близките седмици”, допълни той.

Целия разговор гледайте във видеото.