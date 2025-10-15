Частичните местни избори в Пазарджик се превърнаха в повод за сериозни трусове по върховете на властта и повдигнаха отново въпроса за купуването на гласове и ефективността на държавните органи. Феноменалният ръст на гласове за ДПС в някои секции, съчетан със сцени на граждански арести и съмнения за изборни нарушения, предизвикаха бурни реакции в политическия и обществен живот. Темата коментираха в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS Даниел Стефанов, политолог и изборен експерт, и Жоро Пенчев от „Обединение за честни избори“.

Според Жоро Пенчев основното събитие на тези избори е огромният и трудно обясним ръст в подкрепата за ДПС. От „Обединение за честни избори“ са направили кратък анализ, който показва фрапиращи резултати. „На практика във всички, без една секция, ДПС бележи ръст. В най-фрапантните случаи той стига до 12 000% и 10 000%. Това е ръст, който много трудно може да бъде обяснен с промяна в подкрепата“, заяви Пенчев.

Пенчев подчерта, че този резултат е още по-нелогичен предвид факта, че на предишното издание на тези избори ДПС все още не е било разделено. „Това, което би трябвало да очакваме, е по-скоро спад в подкрепата за сегашното ДПС - Ново начало. Но ние виждаме точно обратното“, коментира той. Според него тези резултати, съчетани със заснетите случаи на задържани лица с пари в автомобили, са симптом за пасивността на МВР и показват „тестване на полето докъде може да се мине“.

Даниел Стефанов от своя страна призова да не се правят кардинални изводи за цялата страна от едни частични избори. Той обаче отбеляза, че тази тенденция не е изненада, тъй като и на последните парламентарни избори се наблюдава как „ДПС разширява географията си и то точно в някои райони, в които има българомохамедани, където има роми“.

Според него купуването на гласове е проблем със силен социален елемент, който не може да бъде преборен бързо. „Трябва да насърчаваме политическите партии да се обърнат публично към структурите си и да кажат, че купуването на гласове е нещо, което няма да бъде търпяно и който си позволи да се ангажира с подобни неща, ще трябва да напусне политическата партия“, заяви Стефанов.

