Световният шампион по вдигане на тежести Карлос Насар излезе с позиция след вълна от коментари във връзка със снимката му с лидера на „ДПС-Ново начало” Делян Пеевски.

В нея 21-годишният талант подчертава, че никога не е бил обвързан с политически сили и цялото му внимание е насочено единствено към спорта.

Насар пише още: „Моето място е в залата и на подиума – там, където трудът и постоянството говорят най-силно. Именно затова моята ръка е протегната към Българската федерация и един от компромисите от моя страна бе направен днес”.

Редактор: Румен Лозанов