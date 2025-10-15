Снимка: gettyimages
„Именно затова моята ръка е протегната към Българската федерация”, заяви световният шампион по вдигане на тежести
Световният шампион по вдигане на тежести Карлос Насар излезе с позиция след вълна от коментари във връзка със снимката му с лидера на „ДПС-Ново начало” Делян Пеевски.
В нея 21-годишният талант подчертава, че никога не е бил обвързан с политически сили и цялото му внимание е насочено единствено към спорта.
Насар пише още: „Моето място е в залата и на подиума – там, където трудът и постоянството говорят най-силно. Именно затова моята ръка е протегната към Българската федерация и един от компромисите от моя страна бе направен днес”.Редактор: Румен Лозанов
