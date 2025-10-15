Словакия ще се противопостави на усилията за засилване на подкрепата за Украйна и за ограничаване на потока от средства, които попълват военния бюджет на Русия. Това заяви министър-председателят на страната Роберт Фицо, съобщи „Политико“.

Фицо каза, че е разговарял с председателя на Европейския съвет Антонио Коща преди срещата на лидерите на ЕС в Брюксел на 23 октомври и е заплашил да оттегли подкрепата си за съвместна декларация, която се изготвя от дипломатите.

„Изразих учудването си, че за пореден път Украйна се третира като тема с най-висок приоритет“, посочи премиерът. Той настоя, че блокът трябва да постави икономическата конкурентоспособност по-напред в дневния ред и обеща да представи алтернативен текст.

Заключенията, издадени от името на Съвета, трябва да бъдат подкрепени от всички 27 държави членки, за да бъдат официално приети. Въпреки това, поради съпротивата на Унгария през последните години, съвместните декларации се издават от името на останалите 26 държави. Словакия обикновено участва в тях.

„Не ме интересува да се занимавам с нови пакети от санкции срещу Русия, докато не видя в заключенията от срещата на върха на Европейския съвет политически инструкции за Европейската комисия как да се справи с кризата в автомобилната промишленост и високите цени на енергията, които правят европейската икономика напълно неконкурентоспособна“, настоя Фицо.

„Словашкото правителство ще представи значително по-конкретни предложения от тези, които са включени в проекта на заключенията“, отбеляза той.

Проектът на заключенията, договорен от пратениците преди преговорите, потвърждава подкрепата за Украйна в лицето на пълномащабната инвазия на Русия. Той „подчертава критичната необходимост да се гарантира, че Украйна остава устойчива и разполага с бюджетните и военните средства, за да продължи да упражнява своето неотменимо право на самоотбрана и да противодейства на агресията на Русия“.

Въпреки това, документът се фокусира и върху икономическата конкурентоспособност и – ако бъде одобрен – ще ангажира столиците с мащабна програма за намаляване на бюрокрацията, за да се облекчи регулаторната тежест върху бизнеса.

„Европейският съвет призовава Комисията да представи бързо по-нататъшни амбициозни пакети за опростяване, наред с другите в областта на автомобилната промишленост, военната мобилност, цифровите технологии, околната среда и безопасността на храните“, се казва в него.

Словакия последователно се противопоставя на затягането на санкциите на ЕС срещу Русия като част от усилията да се принуди Москва да седне на масата за преговори. Страната също така използва това, което беше замислено като временно изключение, за да задълбочи зависимостта си от руската енергия.

Според двама дипломати, които пожелаха да останат анонимни, Словакия продължава да налага вето върху най-новия пакет от санкции на ЕС срещу Русия – 19-ият, разработен от началото на пълномащабната война – въпреки че другите страни са близо до споразумение след срещата на посланиците днес.

Редактор: Дарина Методиева