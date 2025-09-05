Украинският президент Володимир Зеленски и словашкият премиер Роберт Фицо проведоха първата си двустранна среща в Украйна. Очаква се резултатите от срещата да бъдат представени от двамата лидери по-късно на съвместна пресконференция.

Зеленски: Изключително важно е всички сега да гледаме на Украйна като на част от ЕС (ВИДЕО)

Зеленски заяви, че е провел съдържателни преговори с Фицо по време на днешното му посещение в западния украински град Ужгород, предаде „Ройтерс”.

Словашката делегация в Ужгород включва вицепремиера и министър на икономиката Дениса Сакова и външния министър Юрай Бланар, докато Зеленски е придружен от украинският министър-председател Юлия Свириденко.

Словакия блокира новия пакет санкции на ЕС срещу Русия

Фицо се среща със Зеленски скоро след завръщането си от Китай, където във вторник преговаряше с руския президент Владимир Путин. След срещата си с Путин Фицо обяви, че ще повдигне пред Зеленски въпроса за украинските удари по петролната инфраструктура.

Редактор: Дарина Методиева