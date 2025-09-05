Изключително важно е всички сега да гледаме на Украйна като на част от Европейския съюз, заяви президентът на страната Володимир Зеленски след среща с председателя на Европейския съвет Антонио Коща в петък в Ужгород. Той отбеляза неотдавнашните сигнали на руския президент Владимир Путин, че няма да се противопостави на членството на Украйна в ЕС.

"Ако дори Путин не възрази, тогава позицията на Унгария по отношение на клъстерите в преговорите с Украйна изглежда наистина странна", каза Зеленски, визирайки ветото на унгарското правителство върху кандидатурата на Киев за ЕС.

Той отбеляза, че с председателя на Европейския съвет са координирали стъпките по преговорите за присъединяване на Украйна. "Благодаря на всички в Европа, които подкрепят силната политика на санкции – тарифи срещу тези, които помагат на Русия, и решения за замразени руски активи. Справедливо е руските активи да станат част от цената, която Русия плаща за своята агресия – инструмент за дългосрочна защита и възстановяване", допълни той.

Зеленски благодари на ЕС и европейските институции за активната работа по гаранциите за сигурност за Украйна.

"Изграждаме система, която ще работи още по време на войната и ще остане след нея. 35 държави са в нашата "Коалиция на желаещите", 26 са готови да предоставят гаранции за сигурност".

Той отбеляза, че днешните преговори са били посветени на това, което е "най-важно сега – участието на Украйна в европейски инициативи, по-специално инициативата SAFE, напредъка ни към членство в ЕС, политиката на санкции и подкрепата за нашата устойчивост, нашия народ и най-вече нашите деца".

Междувременно Коща заяви, че ЕС работи със САЩ и други партньори, за да увеличи натиска върху Русия чрез допълнителни преки и вторични санкции.

"Работата вече е започнала в Брюксел по новия пакет от санкции и европейски екип пътува до Вашингтон, за да работи с нашите американски приятели", добави той.

