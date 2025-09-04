26 държави са готови да изпратят войници в Украйна като гаранция за сигурността в страната. Това обяви френският президент Еманюел Макрон, след като се срещна с украинския си колега Володимир Зеленски. Няколко от лидерите на 35-те държави от така наречената Коалиция на желаещите бяха на среща с двамата президенти в Париж. Други се включиха чрез видеовръзка.

Зеленски: Корейският сценарий за край на войната е възможен, но не гарантира сигурност

Изпращането на войници ще стане когато влезе в сила спиране на огъня. Русия е против разполагането на чуждестранни войници. Москва иска да е един от гарантите за сигурността на Украйна, което Киев отхвърля като вариант.

Френският президент каза, че лидерите от коалицията са говорили днес с Доналд Тръмп. Участието на Съединените щати в гаранциите за сигурност ще бъде обявено скоро, каза Макрон.

"В следващите дни ще финализираме американската подкрепа за тези гаранции за сигурност. Както казах, Съединените щати участват във всяка стъпка от този процес", допълни още той.

„Постигнато е съгласие за общата рамка. Разбираме също, че гаранциите за сигурност не са само за бъдещето, а също и за настоящето. Силната украинска армия ще бъде централният елемент на тези гаранции", заяви украинският държавен глава.

Редактор: Цветисиана Костова