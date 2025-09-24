Хиляди се събраха в столицата на Словакия, за да протестират срещу премиера Роберт Фицо, обвинявайки го в съюз с Русия и провал в икономиката.

Няколко души носеха плакати, обвиняващи Фицо, че е „троянски кон“ на Русия.

Зеленски и Фицо проведоха първата си двустранна среща в Украйна

Премиерът влезе в противоречие с европейските съюзници, поставяйки условия за по-нататъшни санкции срещу Москва. Фицо временно задържа последния пакет от санкции, изисквайки гаранции срещу потенциални загуби от отделен план на Евросъюза за прекратяване на вноса на газ и петрол от Русия от 2028 година.

