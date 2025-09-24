Снимка: ЕПА
-
"Не сме наивни": Генералният секретар на НАТО предупреди Русия
-
Киберексперт: Целта на атаките срещу летища в Европа – хаос, а не пари
-
Стратегически остров в Балтийско море се готви за възможно руско нападение
-
Дронове прелетяха над Норвегия, Дания и Швеция. Временно затвориха летищата в Копенхаген и Осло
-
България и още шест страни от ЕС ще бъдат част от "стена" срещу дронове
-
Естония свиква извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН след нарушение на въздушното ѝ пространство
Той влезе в противоречие с европейските съюзници, поставяйки условия за по-нататъшни санкции срещу Москва
Хиляди се събраха в столицата на Словакия, за да протестират срещу премиера Роберт Фицо, обвинявайки го в съюз с Русия и провал в икономиката.
Няколко души носеха плакати, обвиняващи Фицо, че е „троянски кон“ на Русия.
Зеленски и Фицо проведоха първата си двустранна среща в Украйна
Премиерът влезе в противоречие с европейските съюзници, поставяйки условия за по-нататъшни санкции срещу Москва. Фицо временно задържа последния пакет от санкции, изисквайки гаранции срещу потенциални загуби от отделен план на Евросъюза за прекратяване на вноса на газ и петрол от Русия от 2028 година.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни