Идеята за въвеждане на забрана за достъп до социални мрежи за деца под 15 години повдигна сериозна дискусия в обществото. Възможно ли е подобно ограничение да се приложи на практика и дали то е най-правилният подход за предпазване на подрастващите от вредното влияние на дигиталния свят? В студиото на „Твоят ден“ по NOVA NEWS психологът д-р Велислава Донкина и експертът по киберсигурност Христиан Даскалов обсъдиха възможните ползи и вреди от подобна мярка.

Според д-р Велислава Донкина темата е комплексна. „Този въпрос седи пред родителите и въобще пред съвременното общество, защото от една страна добре ние сме идентифицирали, че може би твърде много децата ни се занимават с дигитални устройства, социални мрежи и така нататък, обаче от друга страна това действително е светът, в който живеем“, коментира тя.

Слабо представяне на шестокласниците: Какво трябва да се промени в учебните планове по математика

Д-р Донкина допълни, че една крайна забрана би могла да възпрепятства децата да общуват със своите връстници и да имат достъп до полезна информация. „Затова може би въпросът, както с всичко друго е някъде другаде, свързан с вътрешната регулация и с присъствието ни като родители“, посочи тя. Психологът даде и конкретни примери, като родители, които пускат музика от телефона на бебето си, докато го кърмят, или му показват видеа в YouTube, за да се нахрани.

Христиан Даскалов, експерт по киберсигурност, обърна внимание на технологичните аспекти на евентуална забрана. Той спомена, че в Австралия вече има приет закон, който ограничава достъпа до 16-годишна възраст, а в Европа съществуват различни практики, като например изискване за родителско разрешение за регистрация на профил под определена възраст.

Даскалов посочи, че от края на 2026 г. всяко европейско правителство ще бъде задължено да създаде дигитален портфейл за дигитална самоличност на своите граждани, което ще позволи по-добър контрол върху спазването на подобни забрани.

„Това е технология, която съществува, която ще бъде част от този портфейл за дигитална самоличност на европейските правителства и ще може да се ползва, за да може тази евентуална забрана или рестрикция да не бъде заобикаляна и да не бъде врата в поле“, обясни той. Даскалов разшири темата и засегна проблема с достъпа до порнографско съдържание, като отбеляза, че глобалният трафик на данни в интернет е основно към порнографски сайтове.

Двамата експерти се обединиха около идеята, че крайните мерки не винаги са най-доброто решение и че е необходим балансиран подход, който да отчита както рисковете, така и ползите от дигиталния свят за подрастващите.

Целия разговор гледайте във видеото.