Джон Болтън, бивш съветник по националната сигурност на Доналд Тръмп и по-късен негов яростен критик, беше официално обвинен по федерални обвинения, съобщиха от Министерството на правосъдието на САЩ.

Обвинителният акт е резултат от разследване, свързано с предполагаемо неправомерно боравене с класифицирана информация. Съдии в щата Мериленд се съгласиха с представените доказателства и одобриха повдигането на обвинения срещу 76-годишния Болтън.

Разследването срещу него започна, след като агенти на ФБР извършиха обиски в дома и офиса му през август тази година. Към момента Болтън не е коментирал официално, но преди това отрече да е извършил каквото и да било нарушение. Адвокатът му, Аби Лоуел, заяви, че клиентът му е боравил с документите съгласно правилата.

ФБР претърсва дома на бивш съветник по националната сигурност на Тръмп (ВИДЕО+СНИМКИ)

Болтън беше уволнен от администрацията на Тръмп през 2019 г. В мемоарите си от 2020 г., озаглавени "The Room Where It Happened", той даде критичен поглед върху управлението на Тръмп, описвайки го като президент с ограничено познание за геополитика, чиито решения били движени основно от стремежа към преизбиране.

Белият дом тогава опита да блокира публикуването на книгата чрез съдебен иск, твърдейки, че съдържа класифицирана информация. Искането беше отхвърлено от съдия, а книгата излезе на пазара няколко дни по-късно. Малко след това Министерството на правосъдието започна разследване дали Болтън е разкрил поверителна информация в изданието.

Запитан в четвъртък относно обвиненията, Доналд Тръмп заяви, че не е информиран, но определи Болтън като „лош човек“. В миналото Тръмп е наричал бившия си съветник „некомпетентен“ и „лъжец“, като многократно е настоявал той да бъде подведен под отговорност.

В публикация от август Тръмп подчерта, че не е нареждал директно обиските, но нарече Болтън „мръсник“. Малко след началото на обиските директорът на ФБР Кеш Пател написа в X: „Никой не е над закона“. Постът не споменаваше конкретно Болтън, но беше споделен от главния прокурор Пам Бонди с коментара: „Сигурността на Америка не подлежи на пазарлък. Правосъдието ще възтържествува. Винаги.“

Болтън е третият критик на Тръмп, срещу когото са повдигнати федерални обвинения в последните седмици. През септември бившият директор на ФБР Джеймс Коми беше обвинен в лъжесвидетелстване пред Конгреса и възпрепятстване на разследване. През октомври главният прокурор на Ню Йорк Летиша Джеймс беше обвинена в банкови измами.

Обвиненията следват публикация на Тръмп в социалните мрежи, в която той призова главния прокурор Пам Бонди да преследва съдебно политическите му опоненти, включително Коми, Джеймс и сенатора демократ Адам Шиф — водеща фигура в първия процес по импийчмънт срещу Тръмп.

„Не можем повече да отлагаме, това убива репутацията и доверието ни“, написа Тръмп.

