Разследването е за незаконно споделяне на класифицирана информация

Агенти на ФБР претърсват дома в щата Мериленд на Джон Болтън, бивш съветник по националната сигурност на президента Доналд Тръмп, съобщи служител на ФБР, цитиран от "Ню Йорк Таймс".

Попитан за видимото присъствие на ФБР в дома на Болтън, говорител на бюрото каза, че агентите „провеждат съдебно санкционирана дейност в района.“

Разследването срещу Болтън има за цел да установи дали той незаконно е споделял или е притежавал класифицирана информация, посочиха двама души, запознати със случая, но пожелали анонимност, за да опишат същността на разследването.

Подобни обвинения от страна на администрацията на Тръмп преди години, свързани с книгата на Болтън за времето му в Белия дом, не получиха подкрепа нито от криминалните разследващи, нито от съдилищата. Адвокатът на Болтън не отговаря на съобщения с искане за коментар, добавя "Ню Йорк Таймс".

Редактор: Иван Петров
Източник: БГНЕС

