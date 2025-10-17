Политическа буря по върховете на властта. Парламентът не работи заради липса на кворум. Беше отменено и заседание на кабинета. Поискаха оставката на председателя на НС. Лидерът на ГЕРБ мобилизира електората на партията в страната, а президентът обяви, че слиза от автомобилите на НСО и ще ползва личната си кола. Какво следва - преформатиране на кабинета или нови избори? Темата в ефира на „Здравей, България” коментираха политическият анализатор Георги Харизанов и медийният експерт доц. Георги Лозанов.

"Върви една евтина заигравка от страна на президента със случващото се в истинската политика. Не тази, с която той самият се занимава. Съжалявам само, че той продължава да допринася за принизяването на политическия разговор", заяви Харизанов.

По думите му никой не е обяснявал, че „г-жа Киселова е плод и зеленчук“. "Тази глупост той откъде си я измисли? Била отишла на празника на чушката - тя има свободата да преценява какви празници да посещава. И това, че е доста усърдна в посещаването им, няма нищо общо с абсолютно изненадващите изводи, които президентът си прави за пореден път", подчерта той.

Доцент Лозанов обясни, че проблемът "не е в тази видимост, която се появи през последните два дни след изявлението на Борисов". Според него в изявлението на лидера на ГЕРБ имало едно противоречие – той бил много силно обиден и изнервен по повод едни избори, на които сам казвал, че не държи особено.

"Това създаде усещане, че всъщност изказването му съдържаше послания в режим на тревожно оплакване от властта. Звучеше ми така: „Няма да мога да удържа поне три неща, които досега се смятаха за неприемливи, но ситуацията е такава, че вече не мога. Първото: не мога да удържа Пеевски извън властта и е възможно той влезе. Второто: не мога да удържа 3-процентния дефицит – ще стане по-голям. Третото и най-тревожно: не мога да удържа повече да не дойде евроскептично управление", коментира медийният експерт.

Според него е напълно възможно следващото правителство у нас да е тип „Румен Радев плюс“ – ако Борисов каже, че повече няма да има сили да удържа мнозинството. "Това ще е новата алтернатива", заяви той.

