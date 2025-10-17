МВР и моловете с нови мерки заради очаквания по-голям поток в магазините през студените месеци. Засилва се полицейското присъствие на фона на десетки кражби.

“Дръпнаха ми го от ръцете и избягаха”, разказа Лора, която е жертва на грабеж.

Кражбата се е случила преди 2 години. “Тъкмо излизах от магазин, бях с покупки, бях с портмонето в ръка и няколко мъже, може би момчета по-малки от мен, просто ми го грабнаха от ръцете”.

Тя сигнализира охраната на мола. “Аз го уведомих, но той ми каза, че няма какво да направи и да се обърна към полицията”.

За да има по-малко случаи като този на Лора, СДВР ще изпрати екипи към всички големи магазини.

“Специализирани екипи ще извършват обходи, както в светлата, така и в тъмната част на денонощието”, сподели старши инспектор Витали Цветков от сектор “Улична престъпност”, СДВР.

Освен към посегателствата срещу купувачите, акцията ще е насочена и към кражбите от магазини. Само допреди година в столицата са действали 2 групи, които са организирали кражби.

“В повечето случаи кражбите са с цел препродаване, но не са организирани. Даже онзи ден имахме случай. Бяха откраднати 60 чифта чорапи от популярна марка. Като зададохме въпроса на извършителя, той отговори, че ще ги преподава”, каза Цветков.

Внимание ще се обръща и на непълнолетните, които създават ситуации в магазините.

“Идеята е при такъв тип поведение от младежи веднага да бъде уведомена полицията. В МВР има инспектори от ДПС, които основно се занимават с подобен вид извършители”, обясни Цветков.

А само преди няколко дни, в един от моловете в столицата, мъж е извадил мачете срещу две момчета, които му са направили забележка, че пуши. Днес мъжът вече е в ареста, след като прокуратурата е започнала работа.