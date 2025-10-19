Започна проверка на злополучната отсечка Созопол-Черноморец, на която вчера загинаха три момчета при удар в дърво. Тя е разпоредена от министъра на транспорта Гроздан Караджов.



Ще се проверява как е бил обучаван и спазвани ли са били всички правила при изпита на 18-годишния шофьор, който е получил книжата си часове преди тежкия инцидент.

Трима младежи загинаха в катастрофа на пътя Созопол-Черноморец

От „Автомобилната администрация" съобщиха, че шофьорският курс на водача е приключил на 11 юли 2025 г. – ден преди да влезе в сила задължителната дигитализация на обучението на кандидатите за шофьорска книжка. Това означава, че за обучението му няма електронни данни за проследяване на маршрутите и дигитално отчитане на часовете по кормуване, а същите са отчетени на хартиен картон на курсиста.

„Беше младо умно момче, добре се обучи. Сигурно се е подвел. Като видите мястото на катастрофата, скоростта според мен е била поне 180 км/ч, че може и 200. Аз с 50 години стаж, ако карам с 200 км/ч, също няма да мога да се справя”, заяви инструкторът Николай Киряков.

На проверката днес беше изпълнителният директор на ИААА Слав Монов, представители на медиите и браншови организации. Проверява се цялата налична документация за проведения курс и видео записите от изпитите по теория и практика.

В случаи като този се разчита единствено на хартиените картони, водени от школата, заяви Слав Монов. Съгласно установените факти, курсът е започнал на 27 май 2025 г. и е приключил на 11 юли 2025 г. Изпитът по теория е издържан успешно на 25 август, а практическата част – на 23 септември.

Той припомни, че от 12 юли 2025 г. всички автошколи са задължени да провеждат обучението изцяло дигитално с точно отчитане на всеки практически час и проследяване на маршрута. „Тази система елиминира възможността за манипулации“, посочи Монов.

Изпълнителният директор отправи апел към младите шофьори, както и към всички водачи, да спазват ограниченията и да осъзнаят отговорността, която поемат зад волана. „Обучението дава основа, но поведението на пътя е личен избор. Видяхте – скоростта убива“, заяви още Монов.

ИА „Автомобилна администрация“ ще предостави пълно съдействие на компетентните органи. Резултатите от проверката ще бъдат обявени публично след нейното приключване, съобщават от Министерството на транспорта.

Редактор: Ина Григорова