По-рано през деня израелската армия нанесе десетки удари по цели на "Хамас"
Израелската армия обяви, че е възобновила прилагането на примирието в Газа, след като по-рано през деня нанесе десетки удари по цели на "Хамас".
„В съответствие с указанията на политическото ръководство и след поредица от значителни удари в отговор на нарушенията на "Хамас", ЦАХАЛ започна да прилага отново примирието“, се казва в изявление на армията.
„ЦАХАЛ ще продължи да спазва споразумението за примирие и ще реагира решително на всяко негово нарушение“, добавиха военните.
