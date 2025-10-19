Израелската армия обяви, че е възобновила прилагането на примирието в Газа, след като по-рано през деня нанесе десетки удари по цели на "Хамас".

„В съответствие с указанията на политическото ръководство и след поредица от значителни удари в отговор на нарушенията на "Хамас", ЦАХАЛ започна да прилага отново примирието“, се казва в изявление на армията.

„ЦАХАЛ ще продължи да спазва споразумението за примирие и ще реагира решително на всяко негово нарушение“, добавиха военните.

Израел започна нова атака срещу Газа, позовавайки се на нарушения на прекратяването на огъня

Редактор: Габриела Винарова