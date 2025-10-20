По крайбрежието на префектура Мие в Западна Япония всяка сутрин се разиграва древен ритуал. Жени, облечени в неопренови костюми, се подготвят за потапяне в опасните води. Те са "Ама" – жени-гмуркачки, които практикуват професия, предавана от поколение на поколение. Тяхната работа е да събират морски дарове, гмуркайки се без кислородни бутилки и задържайки дъха си до една минута.

Преди всяко гмуркане, ритуалите са задължителни. Айко Оно, една от гмуркачките, очертава звезда върху шапката си. "За нас тя е символ на късмет. Означава, че ще се върнем невредими на сушата", обяснява тя. Безопасността е на първо място, защото в морето ги дебнат опасности - от силни течения и вълни до риби, които хапят.

Професията е изключително тежка. Всеки ден "Ама" се гмуркат по стотици пъти. За 75-годишната Торако Кавамура обаче водата е облекчение. "На сушата краката ме болят, но във водата е по-лесно, не усещам болката в коленете", споделя тя.

Освен демографската криза, "Ама" се сблъскват и с друг сериозен проблем - промените в климата. Покачващите се температури на водата унищожават подводната растителност и намаляват популацията на морските охлюви "абалони" - ценен деликатес, който е основен източник на доходи за гмуркачките.

Целия разговор гледайте във видеото.