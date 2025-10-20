-
"Близо до спорта": Успех в пикълбола - българският отбор е четвърти на Европейското първенство
-
"Близо до спорта": От пистата до треньорската професия - Николай Атанасов вдъхновява новото поколение спортисти
-
Спортни новини (20.10.2025 - обедна)
-
Потребителската кошница тази седмица – с 2 лв. по-скъпа
-
Сметоизвозването в столичните квартали "Люлин" и "Красно село" е почти възстановено
-
Между 10 и 15% ръст при пакетните почивки през зимата
Те се гмуркат без кислородни бутилки за морски дарове
По крайбрежието на префектура Мие в Западна Япония всяка сутрин се разиграва древен ритуал. Жени, облечени в неопренови костюми, се подготвят за потапяне в опасните води. Те са "Ама" – жени-гмуркачки, които практикуват професия, предавана от поколение на поколение. Тяхната работа е да събират морски дарове, гмуркайки се без кислородни бутилки и задържайки дъха си до една минута.
Преди всяко гмуркане, ритуалите са задължителни. Айко Оно, една от гмуркачките, очертава звезда върху шапката си. "За нас тя е символ на късмет. Означава, че ще се върнем невредими на сушата", обяснява тя. Безопасността е на първо място, защото в морето ги дебнат опасности - от силни течения и вълни до риби, които хапят.
"Близо до спорта": Николай Бухалов - олимпийският шампион, който помага за повече активни деца в Пловдив
Професията е изключително тежка. Всеки ден "Ама" се гмуркат по стотици пъти. За 75-годишната Торако Кавамура обаче водата е облекчение. "На сушата краката ме болят, но във водата е по-лесно, не усещам болката в коленете", споделя тя.
Освен демографската криза, "Ама" се сблъскват и с друг сериозен проблем - промените в климата. Покачващите се температури на водата унищожават подводната растителност и намаляват популацията на морските охлюви "абалони" - ценен деликатес, който е основен източник на доходи за гмуркачките.
Целия разговор гледайте във видеото.
Последвайте ни