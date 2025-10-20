След поредица от инциденти с насилие в големите търговски центрове, въпросът за сигурността на посетителите става все по-належащ. Възможно ли е в български мол да се внесе пистолет, нож или друго оръжие, без никой да разбере? Оказва се, че липсата на разписани правила и недостатъчният брой охранители превръщат това в напълно възможен сценарий, оставяйки сигурността в ръцете на самите търговски обекти и охранителни фирми.

Липса на правила и недостатъчно охранители

Според Георги Ерменков, бивш мениджър по сигурността на молове, след инцидентите от последната година няма съществени промени в мерките за сигурност. „Не, няма промени, всичко си е едно и също до момента, което аз виждам“, категоричен е той. Ерменков твърди, че охранителите в столичните молове са „под минимума“ както като брой, така и като качество. По думите му в един търговски център в София има средно около петима охранители.

Столичната полиция затяга контрола в търговските центрове

Какви са правомощията на охраната?

От СДВР разясняват, че охранителите имат правомощия, свързани с пропускателния режим. „Пропускателният режим е изключително важен. Те имат правомощия да проверяват гражданите, които влизат, да проверяват документи за самоличност, да установяват тяхната възраст с цел да не бъдат допускани“, обясни комисар Пламен Колев, началник отдел "Охранителна полиция" в СДВР. При съмнение, охранителите могат да повикат полиция за извършване на допълнителни проверки.

Решенията: Законови промени и по-високи глоби

Според Николета Атанасова, председател на Българската камара за охрана и сигурност, охранителните фирми са взели мерки след инцидентите миналата зима, като са предвидили подкрепления в критичните часове и са осигурили полицейско присъствие пред обектите за по-бърза реакция. Тя обаче смята, че трайното решение е в законодателството. „Ако се определят едни минимални изисквания за сигурност, със сигурност и клиентите, и фирмите ще ги спазват. Това е в ръцете на депутатите“, подчерта Атанасова.

От Българската асоциация на ритейл центровете (БАРЦ), която обединява повечето големи молове, коментират в писмена позиция, че засиленият контрол на входовете невинаги е ефективен и е нужен по-широк подход. Те предлагат преразглеждане на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, като глобите при първо нарушение да започват от 750-1000 лв., а при повторно – от 3000 лв. нагоре. Асоциацията настоява санкциите да се налагат от полицията, а не само от комисии, както е в момента.