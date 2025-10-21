Израелският съветник по националната сигурност Цахи Ханегби обяви, че е бил уволнен от премиера Бенямин Нетаняху.

„Премиерът ме информира днес за намерението си да назначи нов шеф на Националния съвет за сигурност“, заяви Ханегби, като добави, че мандатът му приключва „днес“.

„Ужасният провал на 7 октомври, в който имам участие, трябва да бъде предмет на задълбочено разследване, за да се гарантира, че ще бъдат извлечени необходимите поуки и да се възстанови разклатеното доверие“, добави Ханегби, цитиран от АФП.

Две години след безпрецедентната атака на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г., която предизвика войната в Газа, правителството на Нетаняху все още не е създало национална комисия за разследване на причините за този провал в областта на сигурността. Опозицията го обвинява, че прави всичко възможно, за да попречи на създаването на такава структура.

Тръмп заплаши "Хамас" с "бърз, яростен и брутален" край

Кабинетът на министър-председателя публикува съобщение, в което благодари на Ханегби „за службата му като председател на Националния съвет за сигурност (NSC) през последните три години“ и му пожелава „много успехи в бъдеще“.

Бивш депутат от Ликуд, партията на Нетаняху, и многократно министър, Цахи Ханегби беше назначен на този пост в началото на 2023 г.

От началото на войната в Газа Нетаняху уволни и министъра на отбраната Йоав Галънт и шефа на Шин Бет (вътрешна сигурност) Ронен Бар на фона на дълбоки различия.

В момента в Газа е в сила примирие.

Редактор: Габриела Павлова