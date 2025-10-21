Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че съюзнически държави от Близкия изток са готови да изпратят войски в Ивицата Газа, по негова молба, за да се справят с "Хамас", ако групировката не прекрати предполагаемите нарушения на неговия мирен план.

Заплахата идва ден след като Тръмп предупреди, че „Хамас" ще бъде изкоренена“, ако не изпълни очакванията на споразумението, което донесе крехко примирие след 2-годишната война с Израел.

„МНОЖЕСТВО от нашите ВЕЛИКИ СЪЮЗНИЦИ в Близкия изток и в съседните региони ми съобщиха, че ще приветстват възможността, ако аз поискам, да навлязат в ГАЗА със значителна военна сила и да поставят "Хамас" на мястото му, ако тя продължи да се държи зле“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

Джей Ди Ванс пристигна в Израел, за да затвърди примирието в Газа

Публикацията се появи в момент, когато вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс посети Израел заедно с още двама водещи представители на американската администрация, с цел да укрепят мирния план след уикенд на насилие в Газа, което засили опасенията, че примирието може бързо да се срути.

Президентът добави, че е казал както на Израел, така и на близкоизточните съюзници, които са готови да се изправят срещу "Хамас": „Още не!“

„Все още има надежда, че "Хамас" ще направи каквото е правилно. Ако не го направят — краят на "Хамас" ще бъде БЪРЗ, ЯРОСТЕН и БРУТАЛЕН!“, предупреди републиканецът.

Редактор: Емил Йорданов