Очаква се днес да стане ясно кога съдът ще продължи заседанието си по мярката на 15-годишния младеж, обвинен за убийството на свой връстник след конфликт в мол в София.
Вчера магистратите заседаваха близо 5 часа, но работата им беше прекъсната първо, за да се търси логопед за момчето, а по-късно беше извикана и Спешна помощ, защото му прилошало. По преценка на лекарите, обвиняемият остана в "Пирогов".
Когато заседанието бъде възобновено, ще стане ясно дали младежът ще бъде задържан за постоянно.
