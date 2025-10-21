Снимка: iStock
Те обсъдиха оптимизирането на мерките за сигурност в обектите
Министърът на вътрешните работи Даниел Митов и висшият мениджмънт на големите търговски центрове в София проведоха работна среща. На нея беше обсъдено оптимизирането на мерките за сигурност в обектите.
„Трябва да си говорим за това какво се случва в семействата. Фокусът трябва да е върху това как си възпитаваме децата, знаем ли ги къде са. Семейството и училището са в основата. Какво правят деца с хладни оръжия в мола и в училище”, каза ресорният министър. По думите му МВР може и трябва да осигури присъствие на полицаи в търговските обекти в страната, особено в следващите месеци, когато пазаруването преди Коледа ще е по-интензивно.
„Разбрахме се с мениджмънта на търговските обекти, че ще продължи да инвестира в охрана и технологии”, посочи Митов. Той подчерта, че разговорите ще продължат. „МВР трябва да е и на улицата. Не можем да изоставил пътя и да тръгнем по моловете все пак”, обобщи министърът.
Припомняме, че на 19 октомври 15-годишно момче почина, след като беше смъртоносно намушкано с нож в столичен търговски център от друг непълнолетен. На 14 октомври пък 49-годишен мъж беше задържан, след като размахал мачете в друг мол в София.
Попитан дали ще подаде оставката си след серията от престъпления, които се случват напоследък, Митов отговори: „Преди дни стана ясно, че не ми искат оставката нито Борисов, нито никой. Опозицията да си говори – това ѝ е работата. За щяло и не щяло искат оставки. Според мен този въпрос няма вече никаква релевантност”.Редактор: Калина Петкова
