Два дни след убийството на дете в столичен мол последва нов случай с намушкан ученик в столицата. 12-годишно момче беше прободено с нож от негов съученик в училищен двор. Извършителят също е ученик, но на 15 години. Той беше задържан.

Инцидентът повдигна въпроса за сигурността в училищата и трябва ли да се проверяват влизащите в учебното заведение. Образователният министър Красимир Вълчев свика на среща началниците на регионалните управления на образованието, за да се обсъдят мерките. А в 94-то училище ще бъде поставен скенер на входа.

Репортерът на NOVA Румен Бахов се срещна с Христо Христов - граждански активист от кв. “Христо Ботев”, където се случи инцидента с ученици от местното училище.

12-годишно дете е ранено с нож в столично училище

“Хубавата част в цялата ситуация е, че между двете фамилии няма никакво напрежение. Състоянието на детето, което е намушкано, е овладяно. Имаме сведение, че детето е добре, ще се оправи”, сподели Христов.

Той обясни, че схватката не е станала заради скарване, а по-скоро на игра. “От играчка стана плачка”, коментира активистът.

Той каза още, че наистина е хубаво да има металдетектори във всички училища, защото това ще внесе спокойствие сред учителите и учениците. “Но ако такова устройство се постави в едно училище, в което над 90% от децата са от ромски произход, вече го приемам като етническа заблуда”, коментира активистът.

МОН свиква извънредно съвещание за сигурността в училищата

По думите му е по-добре да се стартира процедура, която да позволи във всяко училище да има няколко психолози, които да контролират децата със зародена в тях форма на агресия. “Трябва спортът, който е толкова важен за всяко едно дете, да започне да влиза в семействата”, смята още Христов.

“По принцип по време на учебните занятия има по един охранител. Те са на смени, което е твърде недостатъчно. Максималният капацитет на училището е над 800 деца. Нормално е да има поне трима охранители. Но това е въпрос на финанси”, коментира Христов.

Целия разговор гледайте във видеото.