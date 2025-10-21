Снимка: БГНЕС
Ще бъде направен преглед на мерките за безопасност в образователните институции
Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев свиква извънредно съвещание с началниците на регионалните управления на образованието за сигурността в училищата. Ще бъде направен преглед на системите и мерките за безопасност в образователните институции и нуждата от тяхното засилване, както и предприемане на допълнителни действия на училищно ниво.
12-годишно дете е ранено с нож в столично училище
Във връзка с инцидента в столично училище, при който дете беше ранено с нож, е осигурена допълнителна психологическа подкрепа за учениците. На Регионално управление на образованието София-град е разпоредена проверка по случая.Редактор: Цветина Петрова
