Европейският парламент ще обсъди състоянието на върховенството на закона в България. Дебатът е включен в дневния ред по искане на „Обнови Европа“.

„Обнови Европа“ призова за спиране на плащанията по ПВУ за България



Евродепутатите от групата обявиха намерението си да предизвикат такъв дебат още през юли заради задържането на кмета на Варна Благомир Коцев. На този етап той остава в ареста въпреки протестите на защитата му.

Редактор: Ивайла Митева