За нас е задължителна ротацията на председателя на НС. На една година трите партии ще се ротират. Ние ще посочим същия човек, както преди - Рая Назарян. Тя събираше най-много подкрепа. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента.

"Наложи се аз да лидирам процеса и да се разбера с Делян за мнозинство. От "ДПС-Ново начало" дойдоха и разговаряхме. Без да искат нищо, те ще подкрепят правителството, както е било и досега. Отговорността за управлението си остава на ГЕРБ и на другите две партии в коалицията. Ще имаме поглед във всички министерства - всяка партия ще може да контролира и другите ведомства. Искаме механизмът на правителството да работи по-добре. Отново гарантирах стабилност на кабинета и поех отговорност за управлението. Не съм бил кандидат за премиер като условие при преговорите с "ДПС-Ново начало". Щеше да е по-добре, но не съм. Не искаме да напрягаме другите партии. Аз съм осигурил мнозинство на правителството без да има никаква щета. Да седнат и да се разберат за бюджета", коментира Борисов.

„ДПС-Ново начало” ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Лидерът на ГЕРБ коментира и критиките на президента към блокажа на парламента и правителството: "За мен Радев не е президент, а партиен лидер. Вече съм казвал да се осигурят пари на Президентството, както на всяка институция. Прозрачно да си проведат конкурси и да си купят коли".

