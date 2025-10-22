Парламентът прие на първо четене законопроект за водоснабдяването и канализацията, чрез който се въвежда единна уредба за ВиК сектора.

Законопроектът цели: разделяне на регулирането на ВиК услугите от самостоятелен субект, нов метод за формиране на цените – така че да покриват разходите, регламентиране на ролята на "Български ВиК холдинг", а също и обединяване на териториите по ВиК по административни области.

Страната ще бъде разделена на 28 обособени територии, съобразно областите, като за всяка територия ще има ВиК асоциация и оператор.

Причината за промяната стана фактът, че мнозинството дружества в общинска собственост са в лошо финансово състояние, което води до риск от загуба на европейски средства, ако не се предприемат реформи.

Проектът е подкрепен с 118 гласа „за“, с 74 „против“ и 6 „въздържал се“.

Той предвижда цената на водоснабдителната и канализационна услуга да се състои от два компонента: фиксиран (цена за достъп) и променлив (цена на база потребеното количество вода).

Основни промени в закона

⇒ Единен закон за ВиК сектора

Досега регулациите за водоснабдяването и канализацията бяха разпръснати в различни нормативни актове. Сега се създава единна рамка, която ще регулира всички дейности в сектора – от управлението до цените и качеството на услугите.

⇒ 28 обособени ВиК територии

Страната ще бъде разделена на 28 територии. За всяка ще има ВиК асоциация (с участието на държавата и общините) и оператор, който ще отговаря за услугите в региона.

⇒ Нова система за ценообразуване

Цените на водата ще се формират по нов модел, който да отразява реалните разходи на дружествата. Целта е да се осигури финансова устойчивост и възможност за инвестиции.

⇒ Роля на "Български ВиК холдинг"

Холдингът остава централен инструмент за управление и координация на държавните ВиК дружества. Ще подпомага инвестиции, особено в слаборазвити региони.

⇒ Задължения към потребителите

Законът предвижда гаранции за достъп до качествена питейна вода и за опазване на водните ресурси. Ще има по-строг контрол върху качеството на услугите и реакциите при аварии.

