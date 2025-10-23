В ранните часове в четвъртък видимостта в много ниски райони ще е понижена и ще има мъгла. След вдигането ѝ денят ще е слънчев, в крайните южни райони на страната - с лека облачност, но без валежи.

Промяна в обстановката очакваме в петък с преминаването на студен атмосферен фронт. Ще духа силен вятър с пориви от запад-северозапад със скорост до 70-80 километра в час. От запад на изток, в хода на деня, ще преминат валежи – кратки, но временно интензивни. Условията ще позволяват образуването на по-експлозивни гръмотевични бури с риск от градушка.



В събота и неделя времето ще остане неустойчиво. Първият почивен ден ще е преобладаващо слънчев. Едва привечер ще има локални валежи в Дунавската равнина. В неделя облачността ще е променлива, често значителна, но ще вали в по-късните часове на деня в Западна България.

Дневните температури до края на седмицата – в четвъртък и петък, ще бъдат между 18 и 23 градуса, в събота и неделя – с 2-3 градуса по-ниски. Периодът ще е без драстични аномалии.

По-съществена валежна обстановка ще се оформи в началото на предстоящата седмица заради развитието на циклон. В понеделник студеният фронт ще е причина за силни ветрове. Валежите от дъжд ще са интензивни - първо в западната, а по-късно през деня - и в източната половина на страната.



Температурите в понеделник ще се понижат в Западна България до 15-20 градуса, но на изток, под влияние на силните южни ветрове, ще остане по-топло – до 25-26 градуса.



Във вторник облаците ще се разкъсват, валежи ще има в планините на Южна България. В по-високите масиви ще вали сняг. Сутринта ще е студена, а денят – с температури от 15 до 20 градуса.