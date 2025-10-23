Пистата на Националния стадион „Васил Левски“ – напукана, износена и опасна за спортистите. От години лекоатлети тренират при неприятни условия, а последният основен ремонт е само спомен.

Един от тях – Иван Бонев, показа в социалните мрежи как изглежда единственият обществен стадион, достъпен за тренировки в София.

Иван Бонев се занимава с лека атлетика от 15 години, а от 8 тренира в София и за него този спорт е начин на живот. Самият той няма спомен да е правен основен ремонт на пистата на Националния стадион.

"Не е сменяна настилката. Имало е частични ремонти на по-проблеми участъци, но по мои спомени това беше преди 3-4 години. Тогава за последно се провеждаха състезания от нашия календар на този стадион. От 3 или 4 години са вече във Велико Търново и на стадиона на НСА, който е частен", разказва Бонев.

Преди дни Иван сподели видео в социалните мрежи, в което показва в колко окаяно състояние е част от пистата. Целта му е то да достигне до институциите, отговорни за поддръжката ѝ.

"Видеото беше със цел да достигне до хората, от които зависи да се подобрят условията, тъй като това е стадионът, на който тренират почти всички клубове в столицата. Освен това е единствения държавен стадион, който можем да използваме свободно. Стадионът е в лошо състояние и не е като да не сме се опитвали да се променят нещата, но просто за сега файда няма", посочи Иван.

При такива условия контузиите са неизбежни, но родните атлетите вече са се адаптирали към трудностите.

Ремонтират Националния стадион „Васил Левски”

"Има спортисти, които са се контузвали. Като цяло нашия спорт е доста опасен, разтежения, скъсвания не дай си Боже. Вече сме свикнали с условията. Те не са така от вчера, но с всяка година става все по-зле и оттук нататък шансът да се контузим е доста по-голям", смята Бонев.

Въпреки всичко това, желанието им не стихва, спортистите продължават да тренират неуморно. Според Иван има много млади таланти, които просто се нуждаят от качествени условия, за да постигнат успех.

В световен мащаб има близо 700 стадиона и зали, лицензирани от Световната федерация по лека атлетика. 47 от тях се намират на Балканския полуостров. Единствените държави, в които няма лицензирани съоръжения са Босна и Херцеговина, Черна гора, Косово, Македония и България

Попитахме и Министерство на младежта и спорта и те отговориха следното:

Националният стадион „Васил Левски“ се поддържа от „Национална спортна база“ ЕАД, която осигурява условия за тренировки, въпреки ограничените ресурси. Лекоатлетическата писта е износена естествено, но се поддържа редовно. За пълната ѝ подмяна са нужни над 2,4 млн. лева.

През август министър Иван Пешев осигури 32,3 млн. лева за изграждане и обновяване на спортни обекти – с 17,3 млн. повече от първоначално планираното.

По програмата за 2024 г. са отпуснати 2,47 млн. лв. за ремонт на пистата на стадион „Локомотив“ в София, която може да се използва и от лекоатлети, ако бъде договорено със стопаните на стадиона. Приоритет остава и ремонтът на пистата на „Васил Левски“.

По програма за финансово подпомагане на Олимпийска подготовка Българската федерация по лека атлетика е получила за 2025 г. - 2 520 000 лв., а за 2024 г. - 2 389 918 лв. От тези средства федерацията плаща за наем на Националния стадион „Васил Левски” и Зала „Фестивална”.

Апелът на Иван е условията за младите лекоатлети да се подобрят.

