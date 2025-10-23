• Какви са симптомите на грипа?

• Защо есента ни предразполага към вируси?

• Имунитетът - как да го подкрепим?

• Практични съвети за ежедневна защита

С настъпването на октомври и ноември започва период, който всички познаваме твърде добре – сезонът на настинките и грипа. Когато температурите започнат да падат, а дъждовете зачестяват, вирусите сякаш се събуждат и започват да се разпространяват с пълна сила. Този преход между топлото и студеното време създава перфектните условия за боледуване.

Последните национални данни потвърждават това, което всички усещаме—все повече хора около нас “кихат и кашлят”. Регистрирани са общо 2 494 случая на остри заразни заболявания, от които 1 747 са грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ). Тези числа не са просто статистика – те показват, че вирусният сезон набира скорост и е разумно да вземем мерки. (1)

В тази ситуация най-важното е да подготвим организма си да се защитава. Именно тук на помощ идват продукти като Stamatin, който представлява научно разработена формула за естествената защита на тялото в този критичен период.

Кои вируси преобладават този сезон?

За да се предпазим ефективно, трябва да знаем с какво се борим. Когато чуем "остри респираторни заболявания" или ОРЗ, всъщност става въпрос за голяма група вируси, които атакуват дихателната ни система. Най-честите "виновници" за хремата и кашлицата са:

• риновирусите – причиняват обикновената настинка, която всички познаваме с хремата и запушения нос

• различни коронавируси – включително вече познатия COVID-19 и други по-леки варианти

• аденовирусите – предизвикват възпалено гърло и понякога конюнктивит (зачервени очи)

• парагрипните вируси – често причина за дрезгав глас и лаещата кашлица при децата

• респираторно-синцитиален вирус (RSV) – особено опасен за бебетата и малките деца

Грипните вируси са отделна категория и се делят основно на тип А и тип В. Тип А обикновено предизвиква по-тежки симптоми – висока температура, болки в мускулите, силна отпадналост. Тип В е по-мек, но пак неприятен. Проблемът е, че тези вируси постоянно се променят, затова всяка година се разболяваме отново.

Интересен факт е, че грипният вирус може да оцелее върху твърди повърхности до 48 часа, а върху ръцете ни – до 5 минути. Затова толкова лесно се разпространява – хващаме дръжката на вратата, после си докосваме лицето и готово. Един болен човек може да зарази други на разстояние до 2 метра само с едно кихане, при което се изхвърлят хиляди микроскопични капчици, пълни с вируси.

Много често за даден период циркулират няколко вируса едновременно. Това означава, че можете да се разболеете от един вирус, да се възстановите и веднага да се разболеете и от друг. Или още по-лошо – да се заразите от два вируса едновременно, което прави възстановяването по-трудно.

Някои групи хора са в по-голям риск и трябва да внимават особено много:

• децата – тяхната защитна система още се учи как да разпознава и побеждава вирусите

• хората над 65 години – с възрастта защитните сили естествено отслабват •

• хронично болните – диабет, сърдечни проблеми, астма и други заболявания правят организма по-уязвим

• бременните жени – имунитетът им е променен заради бременността

• хора с наднормено тегло – излишните килограми затрудняват имунната система

Защо сега е моментът за превенция?

Ако чакате да се разболеят всички около вас, за да започнете да се грижите за имунитета си, вече ще е твърде късно. Организмът се нуждае от време, за да изгради защитите си – това е като тренировка, не можете да станете фитнес модел за една нощ.

Студеното време ни прави по-уязвими по няколко начина. Студеният и сух въздух изсушава носа и гърлото ни. Представете си ги като влажна бариера, която улавя вирусите преди да влязат в тялото. Когато са сухи, тази бариера не работи добре и вирусите минават по-лесно. Освен това при студено време кръвоносните съдове в носа се свиват, което намалява притока на бели кръвни клетки – основните защитници на организма.

През зимата прекарваме много повече време затворени на закрито – в офиса, в автобуса, в магазините. Когато сме много хора в едно помещение без добра вентилация, вирусите буквално летят от човек на човек. Един кихне, друг вдишва и вирусът си е намерил нов дом.

Има и още фактори, които отслабват защитата ни през студените месеци:

• по-малко слънце – означава по-малко витамин D, който е важен за имунитета (80% от хората имат дефицит през зимата)

• променено хранене – ядем по-малко пресни плодове и зеленчуци, повече тежки храни

• сезонен стрес – краят на годината носи повече работа, финансови притеснения, семейни ангажименти

• по-малко движение – студът ни кара да стоим вкъщи вместо да спортуваме

• сух въздух от отоплението – изсушава лигавиците и улеснява проникването на вируси

Как да разпознаем първите симптоми и кога да реагираме?

Много важно е да научим да разпознаваме ранните сигнали, които тялото ни подава. Често пренебрегваме леките симптоми, но именно тогава е най-добрият момент за действие. Ето какво трябва да наблюдаваме. Първите признаци на грип обикновено включват:

• внезапно повишена температура с втрисане

• суха кашлица

• болки в мускулите и тялото

• главоболие,

• силна умора

• възпалено гърло и хрема/запушен нос

Ако забележите тези симптоми, не ги подценявайте. Това е моментът да започнете активни действия – повече почивка, топли напитки, витамини и подкрепа на имунитета. Много хора правят грешката да "изкарат на крак" началото на заболяването, което само влошава нещата.

Разликата между обикновена настинка и грип е важна. При настинка симптомите се развиват постепенно, температурата рядко надвишава 38 градуса, а основните оплаквания са хрема и кихане. При грип всичко започва рязко – висока температура (често над 39 градуса), силни мускулни болки, главоболие и изтощение. Ако имате грип, задължително е да останете вкъщи – не само за да се възстановите, но и за да не заразите другите.

Имунитетът – нашият естествен щит

Имунната система е като армия, която пази тялото ни. Тя има различни части – от кожата, която е като крепостна стена, през специални клетки-войници, които патрулират в кръвта, до клетки с памет, които помнят предишни врагове. Всички те работят заедно, за да ни пазят здрави.

Знаете ли, че 70% от имунната система се намира в червата? Това означава, че храносмилането и имунитетът са тясно свързани. Когато червата са здрави и работят добре, и имунитетът е силен. Затова е важно да се грижим не само за това какво ядем, но и за баланса на чревната флора.

Когато сезоните се сменят, тази армия може да се обърка. Резките промени в температурата са като неочаквана атака – организмът трябва да пренасочи силите си, за да се адаптира. Стресът е особено вреден – когато сме стресирани, тялото произвежда хормони, които казват на имунната армия да се оттегли. Недоспиването е също толкова лошо – през нощта организмът произвежда нови войници за имунната армия, а когато не спим достатъчно, остава с по-малко защитници.

Важното е да поддържаме баланс – не искаме свръхактивна имунна система (тя може да започне да атакува собственото ни тяло), но не искаме и слаба защита. Целта е златната среда – организмът да разпознава истинските заплахи и да ги спира навреме.

Когато подкрепяме имунитета навреме, даваме на тялото си шанс да спре вирусите още на входа. Ако имунната система работи добре, тя може да унищожи вируса преди да се размножи и да ни разболее.

Тук Stamatin се откроява като ценен помощник за имунната система. Активните съставки на Stamatin блокират прикрепването на вирусите и допринасят за бързото оздравяване. Продуктът подпомага нормалното функциониране на имунната система и осигурява мощна антиоксидантна защита, която намалява вредния оксидативен стрес и предпазва имунните клетки от увреждане – действа като защитна броня за тях. През критичните сезонни периоди, когато организмът е подложен на повишено натоварване, Stamatin помага за поддържане на по-добър имунен отговор и общ тонус.

Практични съвети за ежедневна защита

Освен приема на имуностимулатори, има много прости неща, които можем да правим всеки ден, за да се предпазим от вируси:

Хигиената е първата линия на защита. Мийте ръцете си поне 20 секунди със сапун. Опитайте се да не си докосвате лицето, макар че това е трудно. Проветрявайте редовно помещенията – поне 3 пъти дневно за по 10 минути, за да намалите концентрацията на вируси във въздуха. След прекарано заболяване не забравяйте да смените четката за зъби, за да избегнете повторно заразяване.

Правилното хранене и хидратацията са също толкова важни. Пийте минимум 2 литра вода дневно – това поддържа лигавиците влажни и способни да улавят вирусите. Включете в менюто си чесън и джинджифил имат противовирусни свойства. Цитрусите са вашият приятел през зимата – само един портокал дневно покрива нуждата от витамин C. Топлите супи пък не само стоплят тялото, но и овлажняват дихателните пътища, което е допълнителна защита.

Начинът на живот определя колко силен е имунитетът ни. Спете поне 7-8 часа, защото недоспиването увеличава риска от разболяване. Движението е задължително – дори 30-минутна разходка дневно значително укрепва защитните сили. Не подценявайте и управлението на стреса – няколко минути медитация, йога или просто дълбоко дишане могат да направят чудеса за имунната система.

Вирусният сезон е в разгара си и статистиката ясно показва нарастващата заболеваемост. Добрата новина е, че имаме всички инструменти да се защитим ефективно. С правилна превенция, навременни мерки и подкрепа от качествени продукти като Stamatin можем да преминем през критичните месеци здрави и енергични.

Stamatin предлага гъвкаво решение – може да се приема превантивно за поддържане на силен имунитет през целия сезон или при първите симптоми за бързо възстановяване. Времето за действие е сега – не чакайте вирусите да ви изпреварят!

____________________________________________________

ЧЗВ:

1. Колко дълго човек е заразен при грип и кога може да се върне на работа?

• При грип човек е заразен от около 1 ден преди симптомите до 5–7 дни след началото, като най-заразен е през първите 3 дни. Върнете се на работа, когато нямате температура поне 24 часа без лекарства и симптомите осезаемо намаляват—за повечето хора това е около 5–7-ия ден.

2. Помагат ли антибиотиците при грип и кога наистина са нужни?

• Антибиотиците НЕ помагат при грип, настинка или други вирусни инфекции – те действат само срещу бактерии. Приемът им без нужда не само че няма да ви излекува, но може да доведе до странични ефекти и развитие на резистентност.

________________________________________________________

Източници:

Да не се превишава препоръчваната дневна доза от 1-2 таблетки или интензивните дози до 6 таблетки. Не е заместител на разнообразното хранене. Да се държи далеч от деца. ЗаявлениеБАБХ №23648/21.10.2021г Т222103802/08.11.2021г.

Редактор: Станимира Шикова