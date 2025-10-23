Цялото източно крило на Белия дом е било съборено, показват снимки, публикувани в четвъртък. Ремонтът е част от плановете на президента Доналд Тръмп за изграждане на огромна нова бална зала.

Снимките на “Асошиейтед прес” показват, че разрушителните дейности стигат почти до основната резиденция, като зад тях остават купчини отломки и усукано арматурно желязо.

Снимка: АП

Частите, които са били разрушени, включват както източното крило, където първите дами поддържат своите офиси от няколко десетилетия, така и източния коридор, който свързваше крилото с основната сграда.

Коридорът често беше мястото, откъдето посетителите влизаха в Белия дом за различни събития.

Снимка: АП

Той също така помещаваше семейното кино по северната си стена, което се използваше за прожекции още от началото на XX век, когато е било построено. Големите филмови студия в САЩ често предлагаха първите прожекции на новите си филми именно за Белия дом. Киното понякога служеше и като гардеробно помещение.

Снимка: АП

Редактор: Ивайла Митева