Строителни екипи започнаха събарянето на част от Източното крило на Белия дом, за да се построи там балната зала на президента Доналд Тръмп.

"Вашингтон пост" публикува на сайта си драматични снимки от разрушаването, на които се вижда как багер събаря части от фасадата и прозорците на Източното крило. Репортери наблюдаваха процеса от парк близо до Министерството на финансите, което се намира в съседство.

Разчистването на дървета и други подготвителни работи на обекта започнаха още през септември.

Белият дом твърди, че не се нуждае от одобрението на Националната комисия за капиталово планиране за разрушителните работи, а само за ново строителство. Комисията отговаря за одобряването на строителни дейности и значителни ремонти на правителствени сгради в района на Вашингтон. Неин председател е Уил Шарф, който е и секретар на Белия дом, отговарящ за документооборота, както и висш помощник на Тръмп.

Комисията не е одобрила строежа и не е ясно дали Белият дом е представил пред нея плановете на балната зала. Офисите на комисията са затворени, тъй като правителствените служби не работят.

Президентът заяви, че изгражда мащабна зала с площ над 8300 кв. метра, тъй като Източната зала - най-голямата в Белия дом, с капацитет от близо 200 души - е твърде малка, а не му допада идеята да се организират събития в павилиони на Южната морава.

Снимка: АП

Новата бална зала ще побира 999 души, каза миналата седмица Тръмп. Белият дом обяви, че тя ще бъде завършена преди края на мандата му през януари 2029 г. Източното крило на Белия дом е мястото, където по традиция работи първата дама.

Редактор: Цветина Петкова