След боя между ученички в бургаското СУ „Иван Вазов” в четвъртък, с двете замесени момичета работят психолог и педагогически съветник. Едно от децата – това, което за малко да бъде напръскано с лютив спрей, имало и предишни провинения, каза директорът на учебното заведение Виктор Григоров.

Припомняме, че заради случая на агресия се наложи евакуация на възпитаниците на цялото училище в морския град. Дванадесетокласничките се сбили на коридора по време на междучасие и били разтървани от дежурния учител, който също е със зачервено от спрея око. Пострадало и още едно момиче, което се опитало да помогне за потушаването на конфликта.

„В началото на годината издадох заповед, с която забраних внасянето на непозволени вещества или оръжия на територията на училището. Ние не можем да проверяваме багажа на децата, но наблюдаваме поведението им”, обясни директорът на средното училище. Обмисля се как момичетата да бъдат санкционирани.

