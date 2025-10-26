Трагедията, която разтърси България през изминалата седмица, отново насочи вниманието към сигурността на младите хора. 15-годишно момче загуби живота си, след като беше наръгано от свой връстник в столичен мол. Случаят повдигна въпроса – колко защитени са обществените пространства, които децата посещават ежедневно.

NOVA проучи какви мерки за безопасност се прилагат в търговските центрове по света и какво може да се направи у нас.

„Без справедлива присъда, ще има око за око, зъб за зъб“: Близките на 15-годишния Красимир искат доживотен затвор за задържания

Виктория Ал Маджали, българка с йордански корени, разказва, че сигурността в моловете в Йордания започва още от паркинга.

„Колите се проверяват преди да влязат – отварят се багажници, проверяват се. Хората са свикнали на това“, сподели тя.

По думите ѝ сигурността не е просто мярка, а част от културата. Във всеки мол има метални детектори и охранители, които проверяват чанти. „Това не е с цел да се създава паника, а да се осигури спокойствие на посетителите“, допълва Виктория.

Освен това, в търговските центрове в Йордания има и цивилни полицаи. „На всеки десет човека има поне пет цивилни. Ако възникне конфликт – те реагират незабавно. В България такива мерки липсват“, каза тя.

В Обединеното кралство проблемът с насилието на обществени места е различен, но не по-малко тревожен. Според данни за последната година са регистрирани над 53 000 престъпления с остър предмет, от които 262 са завършили със смърт.

Калина Милева, българка, живееща в Англия, разказа, че агресията често идва от младежки банди. „Деца, които търсят уличен статут или са въвлечени в незаконни дейности, носят ножове или дори секири. В нашия район в Шефилд имаше случай, при който момче беше заловено с оръжие в чантата си“, каза тя.

Като част от усилията за ограничаване на престъпността, във Великобритания са поставени специални контейнери, в които хората могат доброволно да изхвърлят ножове. Инициативата е започната от човек, който сам е станал жертва на две нападения.

Продажбата на ножове също е строго регулирана – оръжията се държат заключени във витрини и не се продават на лица под 18 години.

„Ще бъда честна – не се чувствам в безопасност, и не само заради атаките с ножове. Жените избягват да се движат сами. Несигурността е част от ежедневието“, сподели Калина.

В американските търговски центрове сигурността се осигурява основно от частни компании. Например, в седеметажен търговски център в Чикаго няма метални детектори, но има разположени камери и обучена охрана.

Основната им задача е да следят за подозрително поведение и потенциална агресия. Макар че в обекта не са регистрирани инциденти през последните пет години, районът около него остава рисков. По улица „Мичиган Авеню“ често се случват обири и нападения, затова полицията патрулира почти постоянно.

„При сигнал за инцидент, екипите реагират в рамките на минути. Ако се наложи, охраната може да задържи лице до пристигането на полицията“, обясни кореспондентът на NOVA в Щатите Галина Петрова.

Навсякъде по света мерките са различни, но целта е една – да се гарантира сигурността на гражданите.

„Всеки родител изпраща детето си в мол, за да се забавлява, не за да бъде наръгано“, казва Виктория Ал Маджали.

„Искам да кажа на всички деца – не следвайте по-големите, не се правете на „готини“. Живейте детството си и не бързайте да пораснете. Агресията няма етнос и не подбира жертви“, допълни тя.

Повече гледайте във видеото.