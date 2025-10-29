Бързата ротация на председателя на НС не е индикация за бързо попълване на „домовата книга”. Социалното напрежение е възможно да доведе до предсрочни избори, но това ще се види през пролетта. Това мнение изрази в предаването „Денят на живо с Наделина Анева” бившият премиер и председател на „Български възход” Стефан Янев.

„Това не променя нищо от гледна точка на политическото и от гледна точка на начина, по който работи държавата”, коментира Янев. „Държавата не работи по начина, по който на нас, гражданите, ни се иска. Властите нямат дневен ред, нямат стратегия за търсене и решаване на проблемите на гражданите. Те чакат да се случи нещо и тогава тръгват да го решават спешно, ударно и кризисно. Това води до половинчатото му „замитане под килима”, коментира Янев. По думите му властта трябва да има стратегия и визия за развитие какво ще правим след 2 или 5 години и систематично да се движи в тази посока, а такава няма. „С ротация или без ротация — тази картина не се променя”, заяви Янев.

По въпроса с бюджета той коментира, че е важно дали „ще се прави по политики, с идея какво ще постигнем с харченето на тези пари през следващата година, или ще се прави като счетоводно упражнение, на което сме се наслушали”.

„За девет месеца вече чухме, че изпълнението на тазгодишния бюджет е с около 5% дефицит. А до края на годината колко ще стане? Някои казват 8%, други — 9%. Това са огромни пари”, каза Янев. И напомни, че проектът за бюджет на 2026 година още не е внесен.

„Социалните въпроси тепърва ще създават кризисни ситуации. Парите ги няма. Дефицитът е по-голям от планувания в закона и взимането на заеми води до напрежение в много сфери”, каза Стефан Янев.

Янев не очаква в проектобюджета да се появи „гръмко” увеличение на бюджета за отбрана. „Просто парите ги няма. Може би ще има увеличение в сравнение с парите, отпуснати през изминалата година, но това няма да е драстично”, смята той.

„При влагането на пари за отбрана, разбира се, се развиват определени сектори и бизнеси. Има елемент на някакъв вид развитие на някои индустрии”, допълни той.

Целия разговор гледайте във видеото.