Допълнителните разходи както за работещите, така и за бизнеса не са оправдани. Това заяви депутатът от „Продължаваме Промяната-Демократична България” Богдан Богданов в студиото на „Здравей, България” по повод Бюджет 2026. Опозицията не одобрява преразпределението на средствата.

„В момента се орязват социални плащания, майчински, минималната работна заплата не се качва до обещаните нива, бизнесът ще плаща повече осигуровки. От къде обаче се получава дефицитът? От там, че се харчи много повече за проекти. През тази година правителството изтегли повече заеми, отколкото са изтеглени през последните три”, посочи народният представител.

Експерти: Бюджет 2026 - без реформи и с риск от по-висока инфлация

Богданов призова държавната администрация да бъде оптимизирана там, където е възможно. „Бизнесът изнемогва за кадри и внася от чужбина. Нека администрацията се влее в частния сектор”, апелира бившият министър на икономиката.

Редактор: Калина Петкова