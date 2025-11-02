Волейболната легенда Евгени Иванов застава пред камерата на "Близо до спорта" по NOVA NEWS, за да сподели своята гледна точка за успехите на мъжкия национален отбор, за новото поколение млади таланти и за предизвикателствата пред българския волейбол.

Той сподели, че емоцията от сребърния медал на българските национали няма да отмине още много дълго време.

За Иванов волейболът е много красив спорт, а самият той е гледал играта на момчетата като истински фен.

Шампионско сърце: Симоне Анцани – за спорта като спасение

"Те накараха хората да застанат един до друг, без значение различията", сподели още той.

Волейболистът смята, че децата трябва да бъдат привличани към спорта, а целта на детско-юношеската школа е да се създадат нужните условия.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова