Очаква се през януари да влезе в сила забраната за използването на мобилни телефони в училищата с приемането на второ четене на Закона за предучилищното и училищното образование. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в село Търнава, предаде кореспондентът на БТА във Враца Мая Ценова.

По думите на министъра около 800 училища вече са приели забраната по решение на училищните ръководства.

Вълчев е в Търнава за откриването на нов физкултурен салон в Основно училище "Христо Ботев", както и за среща с учители от община Бяла Слатина.

