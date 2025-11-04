България е една от най-старите съвременни европейски държави с дълбоко вградена европейска идентичност. Може ли страна като нас да има други посока и принадлежност, освен еврозоната? Отговорът е „не”. Това заяви управителят на Българската народна банка Димитър Радев по време на конференцията „България на прага на еврозоната”, която се проведе в резиденция „Бояна”.

„Мисля, че не може да се оплачем от липса на предизвикателства. Трябва да ги разглеждаме и като възможност. Има много конкретни теми, които може да дискутираме, но аз ще се спра на две от тях. Първата е ролята на еврото и втората е ролята на разумната макроикономическа политика. Еврото е втората най-важна световна резервна валута. Това, което имаме сега като предизвикателство, поставя ролята на еврото в един различен стратегически контекст, свързан с увеличаване на неговата роля. Има една вградена асиметрия в сегашния европейски модел. От една страна ние имаме интегрирана парична политика, а от друга - една все още фрагментирана и политическа, и фискална рамка. Това е тема, по която поне Българската народна банка в рамките на своят мандат ще участва активно. Това ме води към втората тема – макроикономическата политика. Ние, независимо от определени епизоди на трудности, в общи линии провеждаме разумна макроикономическа политика в един продължителен период от време. Резултатът – едно от най-ниските съотношения на дълг към брутен вътрешен продукт в Европа и не само. Въпросът е да поддържаме тази разумна макроикономическа политика и след като станем част от еврозоната”, заяви управителят на БНБ.

Димитър Радев е убеден, че България има капацитета да се справи с всички трудности. БНБ ще бъде един критичен и същевременно конструктивен глас в рамките на своя мандат, закани се управителят на банката.

Редактор: Калина Петкова