България има нов световен шампион! Този път в бийтбокса. Заедно с партньора си Максо, Александър Деянов - Skiller завоюва титлата „Световен шампион" на световното първенство по бийтбокс в Япония в категорията за двойки.

Двамата изразиха радостта си от постигнатия успех в ефира на NOVA NEWS. Музикантите споделиха, че зад постижението стои дългогодишен труд и силно приятелство.

Александър Деянов - SkilleR за бийтбокс културата у нас

„Радваме се, че постигнахме този успех и се доказахме като лидери в това изкуство. Конкуренцията беше много силна, но успяхме да я преборим“, споделиха Максо и Skiller.

Максо разказа, че още от началото на съвместната им работа Александър е бил до него във всеки етап от подготовката.

„Дори при соловите ни представяния сме един до друг. Това е екипна работа – зад успеха стои и взаимна подкрепа“, подчерта той.

От своя страна Александър Деянов допълни, че зад отличието стои цяла година целенасочен труд: „Все още не можем да осъзнаем напълно какво сме постигнали, но най-голямата ни радост е, че успяхме да развеем българското знаме в Япония.“

Артистите споделиха, че за тях бийтбоксът не е просто сценично изкуство, а личен начин за себеизразяване.

„Чрез бийтбокса можем да покажем емоцията си по-силно, отколкото с думи“, казаха те.

Максо разкри, че началото им е било на шега, но постоянството е довело до резултатите.

Skiller добави, че двамата вече подготвят съвместен албум и имат амбиции за още международни участия.

„Продължаваме да се развиваме. А на 13 декември предстои националното бийтбокс състезание в София“, каза той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева