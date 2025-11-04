-
Дует "Шик": 35 години между нотите и любовта
-
„Всеки ден, в който сме живи, е шанс“: Миро представи нова песен и мегаконцерт
-
Сашка Васева: Стоянка Мутафова ме научи как да забравя срама
-
Любо Киров: Винаги съм смятал музиката ми за по-добра от мен като личност
-
Фестивалът "Лов на вълци" - сцена на млади рок банди
-
Сензацията Роби Уилямс излиза на стадион „Васил Левски” в София
Какво се крие зад успеха на артистите
България има нов световен шампион! Този път в бийтбокса. Заедно с партньора си Максо, Александър Деянов - Skiller завоюва титлата „Световен шампион" на световното първенство по бийтбокс в Япония в категорията за двойки.
Двамата изразиха радостта си от постигнатия успех в ефира на NOVA NEWS. Музикантите споделиха, че зад постижението стои дългогодишен труд и силно приятелство.
Александър Деянов - SkilleR за бийтбокс културата у нас
„Радваме се, че постигнахме този успех и се доказахме като лидери в това изкуство. Конкуренцията беше много силна, но успяхме да я преборим“, споделиха Максо и Skiller.
Максо разказа, че още от началото на съвместната им работа Александър е бил до него във всеки етап от подготовката.
„Дори при соловите ни представяния сме един до друг. Това е екипна работа – зад успеха стои и взаимна подкрепа“, подчерта той.
От своя страна Александър Деянов допълни, че зад отличието стои цяла година целенасочен труд: „Все още не можем да осъзнаем напълно какво сме постигнали, но най-голямата ни радост е, че успяхме да развеем българското знаме в Япония.“
Артистите споделиха, че за тях бийтбоксът не е просто сценично изкуство, а личен начин за себеизразяване.
„Чрез бийтбокса можем да покажем емоцията си по-силно, отколкото с думи“, казаха те.
Максо разкри, че началото им е било на шега, но постоянството е довело до резултатите.
Skiller добави, че двамата вече подготвят съвместен албум и имат амбиции за още международни участия.
„Продължаваме да се развиваме. А на 13 декември предстои националното бийтбокс състезание в София“, каза той.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни