Признание за NOVA. Репортерът на новините Запрян Запрянов беше отличен за обективно и безпристрастно медийно отразяване на дейността на Служба „Военна полиция”.

Награждаването се проведе в района на регионалната служба в столицата след края на военнополицейския турнир „Феникс” 2025. Състезанието беше организирано по повод професионалния празник на служба „Военна полиция”. В него участваха отбори от петте регионални структури – София, Пловдив, Сливен, Варна и Плевен. Участниците демонстрираха умения, които трябва да притежава всеки един военен полицай – бързина, хладнокръвие, сила, издръжливост и тактическо мислене.

Утре „Военна полиция” отбелязва 34 години от своето възстановяване.

„Целите, които сме си поставили по отношение на модернизацията, естествено са свързани с бъдещите способности. Всички използват дронове и съответно антидрон системи. Това е една от нашите амбиции. В армията има такъв проект, до неговото финализиране ще отнеме доста време, докато ние, за много по-кратък период ще успеем да придобием такъв тип антидрон система, който ще бъде безспорно много полезен при охрана на масови мероприятия, при охрана на стратегически обекти”, заяви полковник Християн Христов, директор на Служба „Военна полиция“.

Редактор: Ина Григорова