Ако някога сте искали телефон, който да е лек, тънък, но и мощен, вероятно iPhone Air е точно това, от което се нуждаете. Apple създаде този напълно нов смартфон, за да даде усещане за повече лекота в ежедневието. А ние се досещаме за поне 10 добри причини да го обикнете.

1. Лек и тънък

Ще оставим числата да говорят сами:

· дебелина: 5,6 мм;

· тегло: 165 грама.

На практика това е най-тънкият от всички смартфони на Apple досега и същевременно е най-лекият модел в настоящата им линия спрямо размера на екрана.

2. Здрав и стабилен

Въпреки че е много лек, корпусът на iPhone Air е изработен от титан – същият материал, който се използва в авиацията. Това му позволява да е с такова ниско тегло, без да е чуплив.

Лицето и гърбът на смартфона са защитени със Ceramic Shield 2, което е най‑новото стъкло на Apple. Така че не е никак лесно нито да го надраскате, нито да го счупите.

3. Добра картина

И като споменахме дисплея, той е 6,5 инча OLED със Super Retina XDR. Работи с ProMotion технология, комбинирана с адаптивна честота до 120 Hz, а яркостта стига до 3000 нита на светло. Така че можете да разчитате на безпроблемно скролване, гладки видеа и по-динамични игри, дори когато слънцето ви блести в очите на плажа.

4. Мощност

В iPhone Air е заложен A19 Pro, най‑бързият процесор при смартфоните на Apple досега. Той е с по‑силна CPU и GPU производителност от предходните и няма да ви създава проблеми нито при забавление, нито при тежки игри. А всички обичаме, когато телефонът откликва без забавяне.

5. AI функции

Изкуственият интелект се превръща в стандарт, така че iPhone Air не прави изключение. Работи с iOS 26, която функционира много добре с AI инструменти. Така телефонът е не само устройство, изпълняващо команди, а и помощник.

6. Камера

Основната камера на iPhone Air е 48MP. Има нов Fusion сензор, който не само снима качествено, но и работи добре с AI, за да направи снимките още по-детайлни и ясни. За селфита разполага с 18 МР и няма как да не сте в центъра на видео кадъра, защото има специална функция Center Stage.

7. Зареждане

Разбира се, че искате да не мислите за батерията на телефона поне докато не се приберете вкъщи вечерта. Е, Apple са се погрижили и за това. iPhone Air обещава да гледате видео до 27 часа, а след това само за 30 минути можете да заредите отново батерията до 50%.

8. По-добра свързаност

Ще имате в джоба си Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread и 5G технологии. Така че можете да разчитате да сте свързани със света, където и да се намирате.

9. еSIM

Ако идеята за eSIM ви допада, този телефон може да ви осигури и това. Така е много по-лесно да сменяте оператора, ако използвате два номера, често пътувате или живеете и в чужбина.

10. Устойчивост

iPhone Air се изработва с рециклирани материали, а производството е така организирано, че да е с минимален екологичен отпечатък. Това е важно не само за вас, но и за целия свят.