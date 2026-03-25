Тежък инцидент на мач между юношеските отбори на „Марица“ Пловдив и „Асеновец 1922“ - 17-годишният вратар на домакините беше сериозно ранен при агресивен ритник след фаул от противников играч.

Според треньора Горан Гръблев и през другите етапи на мача е имало неоправдана агресия, като кулминацията е настъпила, когато отстраненият играч е ритнал нарочно и брутално своя съперник. Вследствие на това е причинил черепно-мозъчна травма след удар в главата на вратаря. Пострадалото момче е хоспитализирано с комоцио и се очаква скоро да бъде изписано за домашно лечение.

Ужасяваща агресия на юношески мач в Пловдив: Вратар е в тежко състояние след ритник в главата (ВИДЕО)

БФC е наложил наказание на играча от „Асеновец 1922“ - две години лишаване от право на участие в официални мачове. Ръководството на отбора също освободи футболиста и изказа извинения към пострадалото момче и „Марица“ Пловдив. В изявлението им се посочва, че подобни прояви не отговарят на ценностите на клуба и спорта като школа за дисциплина и уважение.

Президентът на „Марица“ Пловдив Йордан Влашки потвърди, че клубът е в постоянен контакт с семейството на пострадалия и предоставя финансова и всякаква необходима помощ за възстановяването му. „Ние сме едно семейство и винаги подкрепяме нашите деца, треньори и служители“, каза той.

Треньорът Гръблев уточни, че преди инцидента имало провокации с обиди, но нищо, което да оправдава бруталността на фаула. „В моята дълга кариера дори в мъжкия футбол не съм виждал подобно нещо“, добави той.