Много неприятни изненади и редица червени линии - така описа проектобюджета за 2026 г. председателят на управителния съвет на Българската стопанска камара Добри Митрев. Той беше категоричен, че краткият срок, който са имали да се запознаят с огромния обем числа и текстове не им е попречил да анализират план-сметката и да открият "юмруци в лицето на българските предприятия".

В предаването "Денят на живо" Митрев очерта основните "червени линии", които ралотодателските организации не приемат.

⇒ Увеличението с 2 процентни пункта на осигуровките на фонд пенсии: Митрев пресметна, че това са 2 млрд. лева годишно, които ще се изземат от предприятията и работещите без това да гарантира нищо. "Това директно изземва ресурс от предприятията и работещите, за да поддържа комфорта на чиновническия апарат", каза Добри Митрев и допълни, че това е проинфлационно действие. "Не се помага на работещите хора, които пълнят и сега осигурителните фондове. Бизнесът е изправен пред това да не знае как да си формулира разходите за труд", каза още той.

Асоциацията на работодателите с остра позиция по законопроекта за Бюджет 2026

⇒ Данък "Дивидент" от 5% на 10%: Председателят на УС на БСК нарече това "разрушаване на данъчно-осигурителния модел". Добри Митрев обясни, че към 30 септември от данък "Дивидент" са събрани 87 милиона лева при заложени 170 милиона в края на годината. За следващата година е планирано да бъдат събрани 340 млн. евро. Според работодателите това е абсолютно невъзможно. Митрев очаква догодина от този данък да бъдат събрани по-малко средства дори от тази година.

⇒ Единният софтуер за управление на продажбите в търговските обекти: Работодателят е на мнение, че такъв преход би отнел шест месеца до една години и е абсурдно да се започне от 1 януари 2026 г. Освен това Митрев допусна, че ще струва стотици милиони левове разход.

В заключение председателят на УС на БСК заяви, че няма да подкрепят бюджета на Тристранния съвет, защото това би означавало да предадат работещите и обеща протести на работодателските организации.

