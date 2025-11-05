Ролята на БНБ ще продължи да е ключова и тя ще бъде като пълноправен участник при вземането на решения за еврозоната. В това увери подуправителят на централната банка Петър Чобанов на форума „Дни на еврото”. Събитието събра представители на българския финансов елит в Университета за национално и световно стопанство.

„Стратегическата важност на еврото е очевидна - това не е просто валута, а символ на доверие, стабилност, интеграция”, заяви той.

Зорница Русинова: Еврозоната ни дава сигурност и възможност за просперитет

България ще стане част от ядрото на европейските финансова икономическа архитектура с присъединяването си към еврозоната, допълни Чобанов. Това, наред с останалите ползи означава по-ниски транзакционни разходи за бизнеса и гражданите, по-голяма привлекателност за чуждестранните инвестиции, по-добър достъп до финансови пазари и по-висока защита срещу външни шокове, допълни той.

„Ролята на БНБ е и ще продължава да бъде ключова - от наблюдател и участник в подготовката, БНБ ще се превърне в пълноправен член на евросистемата. Това ще ни даде възможност да участваме активно в процеса на вземане на решения за паричната политика на еврозоната, да допринасяме със своята експертиза и да защитаваме интересите на българската икономика в рамките на общата европейска рамка”, каза още Чобанов.

