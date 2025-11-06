„Продължаваме Промяната-Демократична България” поиска пренаписване на бюджета. Новината обяви в кулоарите на парламента депутатът от партията Мартин Димитров.

„Това е критично важно да се направи. Иначе вървим към катастрофа следващите години. Първо тези 5 млрд. лв. касичка предвидени като допълнителен дълг, с който не се финансира дефицитът, да отпаднат веднага. Стига вече касички в бюджета. Второ да не се увеличава данъкът върху дивидентите от 5 на 10 процента. Не може с по-високи данъци да намаляваш сивата икономика. Това е шизофренно. Да няма увеличение на осигуровките, да има по-голяма събираемост. Тези два процентни пункта ще ударят всеки работещ българин у нас”, уточни той.

От своя страна Ивайло Мирчев отново отправи остра критика към Бойко Борисов и Делян Пеевски относно казуса със статията за Борисов в „Уолстрийт джърнъл“. Припомняме, че според твърденията на американското издание Борисов е говорил с Тръмп-младши за „облекчаване на санкциите по глобалния закон „Магнитски” за негови близки съюзници”.

„Вчера опитът на Борисов да официализира своя партньор Пеевски в управлението, да го „изпере, да го избели“, претърпя пълна катастрофа. Първо, Христо Иванов разказа истината за взаимоотношенията тогава, а вторият шамар беше забит тежко от британското посолство. Не е добре, когато някой лъже. Сега може би ще очакваме позиция на „Уолстрийт Джърнъл“ след като Борисов каза, че това, което пише вътре, не е истина. Всички обаче знаем, че е истина.

Стратегията на Борисов и на Пеевски е: „Пеевски пази Борисов от прокуратурата и съда, а Борисов осигурява на Пеевски легитимната власт“, обясни Мирчев. И допълни, че това не се е получило.

„Оттук нататък за всички трябва да е ясно, че в този дует единият е Пеевски, за който има категорични санкции от Великобритания и САЩ. И винаги те трябва да бъдат питани едно нещо – кога България ще се поинтересува какво пише в тези документи, защото там не пише за никакви паспорти, или това е една много малка част. Основната част е за тежки корупционни практики“, поясни Мирчев.

„Британското посолство, в момента, в който Борисов излезе и излъга, веднага го опроверга. Ако нашата информация беше грешна, щеше да се случи същото и с нас. И тъй като нито една българска институция изглежда не се интересува от това да провери цялата фактология около налагането на тези санкции и за тежките зависимости във всички органи на държавната власт на практика, отново внасяме днес искане за комисия за Пеевски — за да изследва парламентът какви са тези нелегитимни влияния, които са изключително силни и отклоняват политическите разговори в страната“, смята Божидар Божанов.

На въпрос какво смята за предложението Деньо Денев да стане шеф на ДАНС, Мирчев отговори така:

„Дискредитиран човек, който няма как да бъде на тази позиция. Това означава Пеевски да си утвърди властта”.

За спрените 215 милиона евро заради нереформирането на антикорупционното звено:

„Ако продължават да не ни слушат и да не приемат нашия проектозакон по отношение на Комисията за противодействие на корупцията, ние безвъзвратно ще изгубим тези пари. КПК активно си правят конкурси в ДАНС, включително тези, които кандидатстваха за членове на КПК от квотата на Пеевски и на Борисов, сега са на конкурс за влизане в ДАНС. Планът е цялата комисия да бъде прехвърлена в ДАНС, което е в противоречие с нашето предложение.“

