Отстранена е поредната авария във водопровод, възникнала днес преди обед в Асеновград, съобщиха от общинската администрация. Започва поетапното възобновяване на водоподаването по водопреносната мрежа.

Аварии в последните няколко дни нарушиха водоподаването в града. Причина за тях са спукани водопроводни тръби, които са много амортизирани.

Голяма авария остави Асеновград без вода

Вчера авария на водопровод на ул."Орфей" остави половината част от Асеновград без вода. На 4 ноември спукан довеждащ водопровод от Помпена станция "Лаково" в квартал "Баделема" остави целия град без вода.

